Professione e Mercato

PedersoliGattai al fianco di ICG ed Excellera Advisory Group per l’emissione di un prestito obbligazionario private placement

Nell’ambito dell’operazione che ha portato ICG a diventare il nuovo partner finanziario di Excellera Advisory Group, è stato perfezionato un finanziamento a supporto del piano di crescita del Gruppo.

Vernetti, Legrottaglie, Bellani, Maffia

L’investimento consentirà a Excellera di consolidare la propria presenza e la propria posizione di leader di mercato in Italia, di accelerare il piano di espansione internazionale e di investire con ancora maggiore intensità in innovazione, data science e tecnologie avanzate.

L’operazione è stata strutturata sotto forma di prestito obbligazionario private placement, strutturato e sottoscritto da fondi di investimento collegati a Pemberton Asset Management.

