PedersoliGattai con Gruppo Mondadori nell’acquisizione della maggioranza di Edilportale.com

Pietanza, Grignani

Il Gruppo Mondadori tramite Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 58,84% di Edilportale.com S.p.A., società attiva nello sviluppo di contenuti, servizi e piattaforme nei mercati dell’architettura, del design e dell’edilizia, per un corrispettivo di Euro 31,2 milioni. Con questa operazione il Gruppo Mondadori entra nel settore del design in ambito digitale accrescendo la propria presenza anche sui mercati esteri.

PedersoliGattai ha assistito il Gruppo Mondadori con un team guidato dal partner Carlo Montagna e dal counsel Francesca Pietanza (in foto) e composto dagli associate Francesca Lacava, Leonardo Panerai e Chiara Magnelli. Il senior counsel Nicola Martegani ha coordinato le attività di due diligence insieme al senior associate Matteo Bortolotti.

ADVANT Nctm ha assistito i soci titolari dell’intero capitale di Edilportale nella vendita della partecipazione di maggioranza con un team guidato dal partner Carlo Grignani (in foto) e composto dagli associate Mario Bonferroni e Debora Amati