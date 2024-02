PedersoliGattai con Italgel nell’acquisizione del 100% di Protein

Gregorio Gritti, Stefano Milanesi, Maria Ilaria Griffo, Andrea Silvestri

Italgel S.p.A., società attiva nella produzione di gelatina e collagene, controllata dal fondo di private equity BU, ha acquisito il 100% delle azioni di Protein SA, produttore spagnolo specializzato nel collagene.

Con questa acquisizione, completata in collaborazione con la famiglia Vezza, fondatrice di Italgel S.p.A., il gruppo raggiunge i 150 milioni di fatturato e punta a rafforzare il proprio posizionamento nella vendita e distribuzione di prodotti a base di collagene.

PedersoliGattai ha assistito Italgel S.p.A., per gli aspetti di diritto italiano, con un team multidisciplinare guidato, per i profili corporate M&A, dal partner Carlo Re e composto dal salary partner Stefano Milanesi e dalle associate Bianca Maria Scarabelli e Benedetta Ottella. Nel finanziamento che ha supportato l’acquisizione la società è stata assistita dalla partner Maura Magioncalda, dalla salary partner Consuelo Citterio e dall’associate Tommaso Scamporrini.

Legance ha curato gli aspetti tax di diritto italiano connessi alla struttura e al finanziamento dell’operazione, con un team guidato dal partner Andrea Silvestri e composto dai counsel Paolo Ronca e Luigi Quaratino e dal senior associate Michele Barcellona. Uría Menéndez ha curato i profili fiscali di diritto spagnolo con il partner Guillermo Canalejo e l’associate María González Cuervo.

Gómez-Acebo y Pombo ha assistito Italgel S.p.A., per gli aspetti di diritto spagnolo, con un team guidato dal partner Fernando de las Cuevas e composto da Clara Rivero Sans (senior associate) e Laura Roda Romero (associate) per gli aspetti corporate, nonchè dal partner Rafael Aguilera e da Carlos de la Luna (senior associate) per gli aspetti finance.

Lo Studio Gitti and Partners ha assistito Finvezza S.r.l., veicolo della famiglia Vezza fondatrice di Italgel S.p.A, per gli aspetti legali con un team guidato dal managing partner Gregorio Gitti e composto dai partners Cristina Cavedon e Daniele Cusumano e dall’associate Claudia Cioffi.

Simmons & Simmons ha assistito gli istituti finanziatori con un team composto dal partner Davide D’Affronto, la managing associate Maria Ilaria Griffo e l’associate Alessandra Belmonte per i profili finance, il partner Marco Palanca e l’associate Giulia Aglialoro per i profili fiscali e l’of counsel Ignacio González, il supervising associate David Gómez Cubillo e Carmen Gordo per gli aspetti di diritto spagnolo.

Cuatrecasas ha agito quale consulente dei venditori con un team composto dal partner Germán Domínguez Ballart e dall’associate Carles Camacho.

Lo studio ZNR notai ha curato gli aspetti notarili italiani dell’operazione con il Prof. Mario Notari, il Notaio Susanna Schneider e l’Avv. Alessandro Franzini.