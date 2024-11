PedersoliGattai con le Banche nel project financing di Crossenergy

Nicola Gaglione e Marco Moscatelli

PedersoliGattai ha assistito BCC Banca Iccrea, la BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Credito Cooperativo Romagnolo, Emil Banca e Riviera Banca in un finanziamento in project financing a favore di Crossenergy S.r.l., società controllata dal gruppo AREN Electric Power di Cesena.

L’operazione, strutturata dal Team di Project Finance della capogruppo BCC Banca Iccrea guidato da Dario Capone, è finalizzata al finanziamento di parte dei costi di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di circa 18 MW che sarà ubicato in Basilicata.

Il team di PedersoliGattai, che ha assistito le banche nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria, è stato guidato dal partner Nicola Gaglione (in foto), affiancato dal counsel Marco Moscatelli (in foto) e dal senior associate Angelo Fabris e dall’associate Francesco Pasetto; per i profili di diritto amministrativo dalla senior counsel Micaela Tinti e dalla senior associate Elena Martignoni.

Advisor tecnico dell’operazione di finanziamento è stata la società di consulenza tecnica BIT S.p.A. di Parma, anch’essa parte del Gruppo BCC Iccrea ed il cui team Ambiente è guidato da Giovanni Giusiano.