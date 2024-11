PedersoliGattai con Maravai LifeSciences nell’acquisizione del business DNA e RNA da Officinae Bio, assistita da LMCR La quotata americana Maravai LifeSciences, Inc. ha siglato un accordo per l’acquisizione del business DNA e RNA da Officinae Bio, azienda tecnologica privata italiana, dotata di una piattaforma digitale proprietaria per supportare la progettazione biologica di terapie innovative