PedersoliGattai nell’acquisizione da parte di GETEC Italia S.p.A. dell’intero capitale sociale di Halo Energy s.r.l., proprietaria di un impianto di trigenerazione situato nel sito industriale di Torviscosa

Carla Mambretti, Micaela Tinti, Giulia Fioramonti, Federico Montorsi

PedersoliGattai ha agito in qualità di advisor legale di GETEC Italia S.p.A., società leader nella fornitura di soluzioni energetiche smart e green per i settori industriali e real estate, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Halo Energy s.r.l., società proprietaria di un impianto di trigenerazione della potenza elettrica di 9,4 MWe realizzato presso lo stabilimento industriale di Halo Industry S.p.A. sito in Torviscosa, la quale ha stipulato con Halo Industry S.p.A. un PPA (power purchase agreement) di lunga durata avente per oggetto la fornitura di energia elettrica e termica.

L’acquisizione dell’intero capitale sociale di Halo Energy s.r.l. è avvenuta nell’ambito di una procedura d’asta competitiva.

PedersoliGattai ha assistito GETEC Italia S.p.A. con un team composto dalla partner Carla Mambretti (in foto) del team “Energia e Transizione Ecologica” dello Studio, dall’associate Giulia Fioramonti (in foto) e dal senior associate Federico Montorsi (in foto) per tutti gli aspetti corporate M&A, dal senior counsel Nicola Martegani e dalla senior associate Clara Balboni per gli aspetti di due diligence legale e dalla senior counsel Micaela Tinti (in foto) e dalla senior associate Elena Martignoni per tutti gli aspetti di diritto amministrativo.

Fichtner ha agito in riferimento alla due diligence tecnica.

I profili notarili della compravendita sono stati seguiti dallo Studio Notarile Ramondelli di Roma