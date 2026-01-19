PedersoliGattai con Nexi nella partnership con Banca di Popolare di Sondrio, assistita da Carbonetti

Enrico Vaccaro, Francesco Selogna

PedersoliGattai ha assistito Nexi, società paytech quotata su Euronext Milan, nella sottoscrizione degli accordi vincolati volti alla costituzione di una partnership strategica nel settore del merchant acquiring con Banca di Popolare di Sondrio, gruppo BPER Banca, assistita da Carbonetti.

In particolare, gli accordi disciplinano il trasferimento del ramo d’azienda relativo alle attività di merchant acquiring operato da Banca Popolare di Sondrio, la costituzione di una partnership finalizzata alla promozione e al collocamento dei prodotti e servizi del gruppo Nexi attraverso la rete commerciale della Banca, nonché la cessione a Nexi della partecipazione di minoranza detenuta da Banca di Popolare di Sondrio in Nexi Payments.

L’operazione rimane soggetta alle autorizzazioni di legge.

PedersoliGattai ha assistito Nexi con un team coordinato dal partner Enrico Vaccaro e guidato da Matteo Sica Fiorillo e Silvia Rometti, oltre che dalle associate Rebecca Giovanna Forgione e Maria Chiara Garri per gli aspetti contrattuali, e dal partner Giulio Sandrelli e dall’associate Alberto Musso Piantelli per gli aspetti regolamentari.

Carbonetti ha assistito Banca Popolare di Sondrio con il partner Francesco Selogna e la senior associate Francesca Tanzi Marlotti.