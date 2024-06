PedersoliGattai, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Latham & Watkins nell’emissione obbligazionaria in private placement cd. tap da €100 milioni

Gaetano Carrello, Jeff Lawlis, Paolo Bernasconi

PedersoliGattai, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno assistito Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e le società del gruppo Engineering, portfolio company di Bain Capital e NB Renaissance, leader in Italia nel settore dei servizi IT, software e soluzioni digitali, nell’emissione in private placement di un prestito obbligazionario per un importo pari a €100 milioni con scadenza a febbraio 2028 che si va a innestare come cd. tap issuance al prestito obbligazionario originario emesso da Centurion Bidco S.p.A. (successivamente fusasi in Engineering) il 17 maggio 2023 per €385 milioni. Le obbligazioni sono state quotate sul listino ufficiale della Borsa di Lussemburgo e ammesse alla negoziazione sul mercato Euro MTF organizzato e gestito da quest’ultima. I proventi dell’offerta obbligazionaria saranno utilizzati per soddisfare le esigenze di capitale circolante delle società del gruppo Engineering, andando, in particolare, a ripristinare la disponibilità della linea di credito rotativa in essere da €195 milioni.

Il nuovo prestito obbligazionario, oltre a innestarsi sull’emissione obbligazionaria del 2023 relativa, in particolare, al rifinanziamento dell’acquisizione di Be Shaping The Future S.p.A. (ora Be Shaping The Future Management Consulting S.p.A.), si affianca all’emissione obbligazionaria effettuata nel contesto dell’acquisizione di Engineering da parte di Bain Capital e NB Renaissance nel corso del 2020, portando il financing complessivo collocato sui mercati a più di €1 miliardo.

Il team di PedersoliGattai che ha affiancato la Group General Counsel Sabrina Delle Curti e la Corporate Affairs Manager Federica Milazzo è stato guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal partner Gian Luca Coggiola, dalla senior counsel Silvia Pasqualini e dagli associates Piero Piccolo e Alessia Abate.

Il team di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito Engineering, Bain e NB Renaissance per gli aspetti di diritto statunitense e inglese dell’operazione con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle e Kanesh Balasubramaniam e dal counsel Nicolò Ascione e composto dagli associate Brando Cremona e Amanda Tan.

Latham & Watkins ha assistito BNP Paribas, in qualità di placement agent per il collocamento del prestito obbligazionario presso un pool di investitori istituzionali, con un team guidato dal partner Jeff Lawlis con l’associate Loran Radovicka, e il pool di investitori istituzionali che hanno sottoscritto il prestito obbligazionario per gli aspetti di diritto statunitense con un team guidato dal partner Paolo Bernasconi, con le associate Chiara Coppotelli e Johanna Selberg. La partner Alessia De Coppi con l’associate Alessandro Bertolazzi hanno seguito i profili finance di diritto italiano.