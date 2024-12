PedersoliGattai con Solina (fondo Astorg) nell’acquisizione di M.T.A.

Ascanio Cibrario, Edoardo Augusto Bononi

Solina SA, leader europeo nella produzione di miscele di ingredienti e condimenti per l’industria alimentare detenuto dal fondo Astorg, con un fatturato di oltre 1 miliardo e mezzo di euro e oltre 18.000 clienti nel mondo, ha perfezionato, in esito all’ottenimento delle autorizzazioni di legge, l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di M.T.A., azienda italiana leader da oltre 40 anni nella produzione di ingredienti, additivi e aromi per l’industria alimentare, con un focus particolare nel settore delle carni lavorate.

L’operazione rappresenta un passo strategico per Solina, che espande così la propria presenza in Europa Meridionale e avvia un percorso di crescita nel mercato italiano.

L’integrazione di M.T.A. consentirà a Solina di rafforzare la propria posizione di mercato e perseguire l’obiettivo di leadership globale, ampliando l’offerta per il settore B2B delle carni con una gamma più completa e specializzata di ingredienti, miscele funzionali, additivi e aromi, a beneficio dei clienti in Italia e nel Sud Europa.

PedersoliGattai ha assistito Solina con un team coordinato dal partner Ascanio Cibrario e composto dal senior associate Edoardo Augusto Bononi e dagli associate Lucio Caruso e Maria Caterina Signorini, per gli aspetti corporate e M&A, e dal counsel Andrea Scarpellini, per gli aspetti di diritto del lavoro. Un team composto dal partner Davide Cacchioli, dal salary partner Alessandro Bardanzellu e dall’associate Martina Oricco si è occupato degli aspetti antitrust e golden power, mentre la due diligence è stata effettuata da un team coordinato dal senior counsel Nicola Martegani.

I venditori sono stati assistiti da Villa&Partners, con il founding partner Fulvio Villa, Andrea Bonzanini e Tancredi Lupo.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da ZNR Notai, con i notai Federico Mottola Lucano e Susanna Schneider, con il supporto di Camilla Tolasi.