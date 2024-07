Pene più severe contro i reati informatici. Introdotte estorsione e truffa via web

Pene più severe per i reati informatici. Introdotte le nuove fattispecie di estorsione e truffa cyber. E attenuanti straordinarie per chi collabora con la giustizia. Corrispondono a una precisa visione gli interventi che riguardano l’ordinamento penale contenuti nella legge dedicata al rafforzamento della cybersicurezza nazionale e ai reati informatici, approvata in via definitiva dal Senato il 19 giugno scorso.

Il percorso delle nuove disposizioni è iniziato con l’approvazione del disegno di legge...