Per Aiad, Cossiga punta su trasparenza e buona comunicazione

La Federazione delle aziende di Aerospazio, Difesa e Sicurezza (Aiad) ha scelto The Skill, società specializzata in reputation management, per sviluppare la comunicazione del vertice dell’organizzazione e coordinare tutte le attività legate alla valorizzazione dell’immagine e dei contenuti della Federazione, presieduta da Giuseppe Cossiga.

Per Andrea Camaiora, CEO del Gruppo The Skill, «questo mandato conferma, da un lato, il percorso di esperienza riconosciuto alla nostra società dal settore industriale dell’Aerospazio e della Difesa e, dall’altro, richiede un forte impegno nell’accompagnare l’apertura al mondo, al dialogo e a un nuovo approccio nella rappresentazione delle tematiche associative, pensato per l’Aiad dal presidente Cossiga».

Aiad è la Federazione, membro di Confindustria, che rappresenta le aziende italiane di Aerospazio, Difesa e Sicurezza tra cui Leonardo, Fincantieri, Avio Aero, MBDA, Thales Alenia Space, Elettronica. Riunisce la quasi totalità delle imprese nazionali ad alta tecnologia impegnate in progettazione, produzione, ricerca e servizi nei settori aerospaziale civile e militare, navale e terrestre militare, nonché nei sistemi elettronici, cyber e di sicurezza correlati. L’Aiad mantiene stretti e costanti rapporti con organi e istituzioni nazionali, internazionali o in ambito NATO, al fine di promuovere, rappresentare e garantire gli interessi dell’industria che essa rappresenta. Significativa l’attività svolta a riguardo dal NIAG (NATO Industrial Advisory Group), garantita attraverso i propri esperti.

The Skill (www.theskill.eu) è una società specializzata in comunicazione strategica, reputation e crisis management, con sedi in Italia e Francia.