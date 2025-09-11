Per il dipendente giudicato inidoneo alla visita medica niente sospensione della retribuzione

Il datore di lavoro in caso di visita medica del dipendente che lo consideri temporaneamente inidoneo con le mansioni svolte (e quindi senza retribuzione) deve accertare se ci sia altro posto dove inserirlo. Il datore, inoltre, deve anche verificare che alla visita non ne sia seguita altra (come accaduto al caso di specie) che, invece, abbia ritenuto il lavoratore idoneo con all’attività precedentemente svolta. Lo puntualizza la Cassazione con l’ordinanza 24973/25.

La vicenda

Venendo ai fatti un soggetto esponeva...