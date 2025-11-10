Per farsi trovare servono hashtag selezionati e parole chiave semplici
Su LinkedIn <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">mai più di cinque «cancelletti», </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">dieci al massimo </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">su Instagram</span>
Per i professionisti che vogliono consolidare la propria reputazione e attrarre nuovi clienti, è fondamentale farsi trovare online.
La visibilità passa prima di tutto dalle parole chiave: non servono solo ai motori di ricerca, ma rappresentano il linguaggio con cui il target cerca risposte online. Titoli, articoli e post devono essere costruiti pensando alle domande e ai bisogni concreti degli utenti, scegliendo termini chiari, specifici e coerenti. La parola chiave giusta può fare la differenza tra...