Per l’assegno di separazione non contano i redditi successivi alla convivenza

Per valutare se attribuire l’assegno di separazione al coniuge (a cui non sia addebitabile la rottura) e ai figli e poi quantificarlo, il giudice deve prendere in considerazione il tenore di vita di cui la famiglia aveva goduto durante la convivenza. Questo, a prescindere dall’origine di reddito e patrimonio, per cui rilevano anche i beni nascosti al Fisco. Occorre però tenere conto solo dei redditi prodotti durante il periodo di convivenza matrimoniale, non di quelli successivi. Lo ha chiarito la...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi