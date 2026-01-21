Per professore emerito e onorario conferimento in attesa del decreto

La legge 182/2025 prevede, quindi, direttamente i requisiti minimi di legittimazione per ottenere il titolo di professore emerito o onorario, mentre rimanda a un decreto del Ministro dell'Università da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione degli ulteriori requisiti onde ottenere i predetti titoli

Il Capo I del Titolo III della legge n. 182 del 2025 (articoli 53-57) prevede misure di semplificazione in tema di disciplina dell'ordinamento universitario.

In tale contesto, l'articolo 57, più che una norma di semplificazione, introduce una norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione degli istituti facenti capo all'Afam (Alta formazione artistica e musicale e coreutica), e cioè Accademie di belle arti, conservatori...