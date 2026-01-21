Per professore emerito e onorario conferimento in attesa del decreto

La legge 182/2025 prevede, quindi, direttamente i requisiti minimi di legittimazione per ottenere il titolo di professore emerito o onorario, mentre rimanda a un decreto del Ministro dell'Università da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione degli ulteriori requisiti onde ottenere i predetti titoli
Il Capo I del Titolo III della legge n. 182 del 2025 (articoli 53-57) prevede misure di semplificazione in tema di disciplina dell'ordinamento universitario.
In tale contesto, l'articolo 57, più che una norma di semplificazione, introduce una norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione degli istituti facenti capo all'Afam (Alta formazione artistica e musicale e coreutica), e cioè Accademie di belle arti, conservatori...
Argomenti
I punti chiave
- Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università (Legge 182/2025, articolo 53)
- Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università e della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari (Legge 182/2025, articoli 54 e 55)
- Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie (Legge 182/2025, articoli 54 e 55)