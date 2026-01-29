Per le spese di gratuito patrocinio nel processo tributario la competenza spetta al MEF
Processo tributario - Patrocinio a spese dello Stato -Attività prestata a favore di un fallimento - Art. 185 D.P.R. n.115/2002 - Pagamento oneri liquidati all’avvocato - Amministrazione debitrice competente - MEF
Il legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, dev’essere individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso...
Ingiusta detenzione: per il riconoscimento degli interessi sull’indennizzo domanda necessaria in giudizio
L’accertamento tecnico preventivo per prestazioni previdenziali è limitato al requisito sanitario
