Rassegne di Giurisprudenza

Per le spese di gratuito patrocinio nel processo tributario la competenza spetta al MEF

a cura della Redazione Diritto

Processo tributario - Patrocinio a spese dello Stato -Attività prestata a favore di un fallimento - Art. 185 D.P.R. n.115/2002 - Pagamento oneri liquidati all’avvocato - Amministrazione debitrice competente - MEF

Il legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, dev’essere individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza