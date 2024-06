Percorsi rieducativi e riparativi per i minori con comportamenti irregolari o aggressivi

Si amplia la casistica degli interventi che la procura e il tribunale per i minorenni possono mettere in campo per chi tiene condotte «irregolari» o aggressive. A introdurli è la legge in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (legge 70 del 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio e in vigore da venerdì 14 giugno.

L’articolo 2 della nuova legge riscrive infatti l’articolo 25 della legge istitutiva del tribunale per i minorenni (regio decreto 1404 del 1934...