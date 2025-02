Permessi 104, l’uso distorto fa scattare sempre il licenziamento

L’uso distorto del permesso legato alla legge 104/1992 giustifica il licenziamento del lavoratore. Lo precisano i Supremi giudici con le decisioni nn. 2586/25 e 2619/25 depositate oggi 4 febbraio 2025. Venendo al primo provvedimento la Cassazione ha rilevato che il prestatore, nel corso delle due giornate in cui ha fruito dei permessi in questione (legge 104), giustificati con l’assistenza al nonno, residente in una casa di riposo, non ha dimostrato alcuna correlazione tra le attività personali e...

