Phenna Group acquisisce AC&E S.r.l.: gli advisor coinvolti

Davide Proverbio, Augusto Praloran

Phenna Group, fornitore globale di servizi di testing, ispezione, certificazione e conformità con sede a Nottingham (Regno Unito), ha completato, per il tramite della holding PG Acerta Holdings Limited, l’acquisizione di AC&E S.r.l., laboratorio accreditato ed ente notificato di ispezione e di prova, leader nel settore della sicurezza delle macchine e degli impianti industriali, con headquarter a Verona e sedi in Spagna, Nord America, Cina e Brasile.

Phenna Group è stata assistita da Eversheds Sutherland per tutti gli aspetti relativi alla strutturazione e alla negoziazione dell’operazione. Il team italiano è stato guidato dal partner Davide Proverbio (in foto), con il supporto dell’associate Giuseppe Angiulli. Per i profili di diritto inglese, il team UK è stato guidato dal partner Richard Moulton, coadiuvato dal principal associate Gruffudd Jones, dalla senior associate Poppy Wilkinson e dall’associate Vibudha Hebballi.

La due diligence legale ha coinvolto i dipartimenti Employment, con la partner Valentina Pomares, il counsel Giovanni Iannacchino e l’associate Marta Santucci; IP, con la partner Beatrice Bigonzi e l’associate Francesco Cavagnino; Public Law, con il partner Giuseppe La Rosa, la senior associate Marta Pozzoli e l’associate Gloria Carafa; Privacy, Data Protection and Cybersecurity, con il partner Massimo Maioletti e gli l’associate Edoardo Coia e Valentina Palmisano; e Competition, Trade & Foreign Investment con il partner Alessandro Greco e l’associate Alberto Venditti per la procedura golden power.

BonelliErede ha assistito AC&E S.r.l. con un team composto dal partner Augusto Praloran (in foto) e dall’associate Daniela Archi per gli aspetti corporate/M&A dell’operazione, dal partner Vittorio Pomarici e da Michele Fava per i profili giuslavoristici e dal partner Giovanni Guglielmetti per gli aspetti di proprietà intellettuale.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Federico Mottola Lucano dello studio ZNR Notai.