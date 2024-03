Pirola Pennuto Zei & Associati e Deloitte Legal nell’acquisizione di centri acustici d Audifon da parte di Sonova Audiological Care Italia

Paolo Consales, Massimo Zamorani

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Sonova Audiological Care Italia, tra i leader di mercato nella vendita al dettaglio di apparecchi acustici con il brand Audionova Italia, nell’acquisizione dei centri acustici di Audifon S.r.l., operativi nelle regioni di Puglia e Basilicata.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito con il partner Paolo Consales, il senior associate Fabrizio Mollica e l’associate Angelo D’Alena per la due diligence legale e per tutti gli aspetti legali corporate e M&A, e con l’associate partner Giuseppe Merola per gli aspetti giuslavoristici.

Lo Studio Galeazzi & Associati ha assistito Sonova Audiological Care Italia per la due diligence fiscale e per gli aspetti di natura contabile e fiscale connessi all’operazione.

Rita Avenia si è occupata degli aspetti valutativi.

Il venditore è stato assistito, per gli aspetti legali, da Deloitte Legal con un team guidato dal partner Massimo Zamorani, coadiuvato dal counsel Francesco Giuseppe Mirarchi, dalla senior associate Gloria Visaggio e dall’associate Nicolò Manduchi, mentre gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dal counsel Andrea Bonanni Caione.

Per le questioni fiscali e contabili e per l’organizzazione e gestione della due diligence, Audifon si è avvalsa del Dott. Vincenzo Maiellaro.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Marco Borio.