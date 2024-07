Pirola pennuto zei & associati e pwc tls nella cessione di pinna trasporti logistica al gruppo intermodaltrasporti

Gabriele Arcuri, Alvise Becker

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Intermodaltrasporti S.r.l. e Blue Logistic S.r.l. nell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di Pinna Trasporti Logistica S.r.l., società attiva nel trasporto conto terzi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Gabriele Arcuri: il counsel Antonio Modola ha coordinato le attività di due diligence coadiuvato dalla partner Maria Clelia Chinappi e dal senior associate Andrea Sitra per gli aspetti giuslavoristici, dall’associate partner Ermanno Vaglio per gli aspetti regolamentari, dall’associate Marta Terzani per gli aspetti societari e di M&A e dall’associate Federica Lamoratta per gli aspetti legati alla privacy.

Gli aspetti payroll sono stati gestiti dal partner Carlo Dori, con il senior associate Stefano Sestili mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti da un team guidato dai partner Paolo Nagar e Christian Giuliano e dal Dott. Rodolfo Di Benedetto dello studio Di Benedetto & Partners.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito i venditori in tutti gli aspetti dell’operazione, con un team coordinato dal partner Alvise Becker e composto da Alberto Anchora ed Edoardo Calvi Parisetti.