Pirola Pennuto Zei & Associati nella joint venture del gruppo Reintjes GMBH con R.T.N. S.R.L.

Massimo Di Terlizzi, Stefano Versace









Il gruppo tedesco REINTJES GmbH, leader mondiale nel settore di trasmissioni meccaniche navali, ha costituito una joint venture con l’italiana RALF S.r.l., titolare dell’intero capitale sociale di R.T.N. Realizzazioni Tecniche Navalmeccaniche S.r.l., società italiana già proprietaria del marchio AUXILIA operante da oltre 50 anni nella progettazione e fornitura di impianti di propulsione navali e già rappresentante esclusivo in Italia di REINTJES GmbH. La società joint-venture, REINTJES Hybrid Power S.r.l. si occuperà della produzione di impianti di propulsione ibridi ed elettrici e di sistemi intelligenti e sostenibili per l’elettrificazione e l’ibridizzazione delle navi da diporto, da lavoro e governative.



Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Reintjes per gli aspetti legali e fiscali italiani con un team guidato dal Co-Managing Partner Massimo Di Terlizzi, di cui hanno fatto parte la partner Anne-Manuelle Gaillet e la senior consultant Anna Lisa Sepich. Lo studio tedesco Luther ha seguito gli aspetti di diritto tedesco con il partner Hans-Georg Hann e il senior associate Stefan H. Tolksdorf.



RALF S.R.L. e RTN S.R.L. sono state assistite da TCA Triberti Colombo & Associati con un team composto, per gli aspetti legali, dal partner Nicola Salvarani, dal senior associate Stefano Versace e dalla trainee Frederike Hintz, e per gli aspetti fiscali dalla senior associate Gaia Napoli.