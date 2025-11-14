Pirola Pennuto Zei & Associati con Sonova Eudiological Care italia e Audionova Retail nell’acquisizione dei centri acustici di mondialudito

Consales, Mollica

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Sonova Audiological Care Italia e Audionova Retail, leader di mercato nella vendita al dettaglio di apparecchi acustici con il brand Audionova Italia, nell’acquisizione, da Mondialudito S.r.l., dei suoi centri acustici operativi nella regione Lombardia.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito con un team multidisciplinare guidato dal Partner Paolo Consales e coordinato, per la due diligence legale e per tutti gli aspetti legali, corporate e M&A, dal Senior Associate Fabrizio Mollica e, per gli aspetti giuslavoristici, dall’Associate Partner Giuseppe Merola.

Lo Studio Galeazzi & Associati ha assistito Sonova Audiological Care Italia e Audionova Retail per la due diligence fiscale e per gli aspetti di natura contabile e fiscale connessi all’operazione.

La Dott.ssa Rita Avenia si è occupata degli aspetti valutativi.

Il venditore è stato assistito, per gli aspetti legali, dagli Avv.ti Alberto Porrati e Laura Porrati, per le questioni di natura fiscale e contabile dalla Dott.ssa Roberta Ceriani e per le questioni giuslavoristiche dal Dott. Matteo Dell’Era.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Marco Borio.