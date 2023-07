Pirola con Plastmeccanica nell'acquisizione di Union Stampi

Yuri Zugolaro, Lorenzo Destro e Davide Rubino









Plastmeccanica, società emiliana specializzata nella realizzazione di stampi e manufatti in materiale termoplastico, ha perfezionato l'acquisizione della partecipazione di controllo di Union Stampi, attiva nella progettazione e costruzione di stampi di precisione per materie plastiche e pressofusione, principalmente per il settore automobilistico ed elettrodomestico.



Con questa operazione, Plastmeccanica mira a rafforzare la propria competenza nella produzione di stampi, con la prospettiva di ampliare la gamma di prodotti e creare sinergie all'interno del proprio gruppo, anche a beneficio della controllata Plaber, azienda vicentina produttrice di valigie in resina indistruttibili con il marchio Hprc | high performance resin cases.



Pirola Pennuto Zei & Associati ha fornito assistenza legale a Plastmeccanica con il partner Yuri Zugolaro e gli avvocati Davide Rubino, Lorenzo Destro e Tullia Lombardo, mentre lo studio Cerato e Associati ha seguito gli aspetti fiscali con il partner Andrea Benetti.



La parte venditrice è stata assistita da Studio Canevese con un team composto da Dino Canevese, Kaur Mankeert, Michela Serafin e Manfred Parolin e dall'avvocato Enrico Merlo per la parte legale.