Platinum Equity entra nel capitale sociale di Fratelli Polli. Gli advisor

Cataldo Piccarreta, Quirino Walter Imbimbo, Luca Minoli, Francesco Buoso

Platinum Equity, private equity statunitense, ha annunciato una partnership con Fratelli Polli S.p.A., azienda leader nel mercato dei sughi e delle conserve vegetali, per rilevare una quota di maggioranza del Gruppo e accelerarne il percorso di espansione internazionale già in atto.

L’operazione vede il reinvestimento significativo della Famiglia Polli, del CEO Marco Fraccaroli e potenzialmente di una parte del management, che manterranno una rilevante quota di minoranza qualificata e strategica con la gestione esclusiva della società.

Latham & Watkins ha assistito Platinum Equity con un team guidato dal partner Cataldo Piccarreta con gli associate Luca Maranetto, Federica Di Terlizzi e Matteo Gellera e i trainee Alvise Ometto e Cosimo Marcantuono. Il partner Antongiulio Scialpi con l’associate Simona Di Marcantonio e la trainee Giulia La Mantia hanno prestato assistenza per i profili finance; il partner Cesare Milani con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi e il trainee Giulio Catalani hanno assistito per i profili regolamentari, mentre l’associate Leonardo Simeoni ha assistito per i profili capital markets.

EY Studio Legale Tributario ha assistito Platinum Equity per gli aspetti fiscali dell’operazione e la tax due diligence con un team guidato dal partner Quirino Walter Imbimbo e composto dal senior manager Alessandro Pina e dalla manager Sabrina Esposito.

I venditori sono stati assistiti da LCA Studio Legale, con un team composto dai partner Luca Minoli e Francesco Buoso, per gli aspetti corporate, e dal partner Ranieri Romani e dall’associate Zuleika Palma, per gli aspetti giuslavoristici.

Il closing dell’operazione è soggetto al rilascio delle necessarie autorizzazioni antitrust.