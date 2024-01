PLUSIDERS e RLR Advisory nell’operazione J. Jardin (HIBOURAMA) per l’acquisto del brand MVP di Maria Vittoria Paolillo

Marco Romiti, Rodolfo Gherardo La Rosa

Lo studio legale e tributario Plusiders, con l’Avv. Marco Romiti (foto bianco e nero), i partner dott. Matteo Moretti e Avv. Alessandro Funaro, e l’Avv. Luigi Achille, ha seguito gli aspetti legali, fiscali ed M&A dell’operazione. RLR Advisory, con un team guidato dal partner Rodolfo Gherardo La Rosa (foto colori), ha assistito alcuni investitori privati e lo studio Grossi Rossetti ha assistito i founder di MVP Wardrobe, mentre J.Jardin è stata assistita dall’Avv. Andrea Maria Ciotti in qualità di external legal council.

All’aumento di capitale hanno preso parte prestigiosi Family Office italiani, investitori privati e investitori istituzionali, tra cui tra cui Maire Investments (l’investment company del Family Office della Famiglia Di Amato), Annabel Holding (Family Office di Nicola Bulgari), CDP Venture Capital tramite il Fondo Rilancio Startup, Luisa Bixio Bordonaro, Cecilia Marchesi e Astarte Invest srl (holding di investitori privati tra cui Ettore Riello).

La raccolta di capitale consentirà a J. Jardin di proseguire nel suo piano strategico, che punta alla creazione di un raggruppamento italiano di brand emergenti Made in Italy di lusso contemporaneo attraverso acquisizioni e partnership con realtà aziendali, brand e designer. J. Jardin investirà sulla crescita organica dei brand in portafoglio (Hibourama e MVP Wardrobe) mediante strategie di comunicazione innovative sui canali tradizionali e digitali, nonché potenziando la rete di distribuzione wholesale ed e-commerce e proseguendo nel processo di internazionalizzazione in corso. L’obiettivo è di realizzare una piattaforma integrata di supporto strategico per gli attuali e futuri brand, favorendone le sinergie, la crescita, la visibilità e il successo sul mercato nazionale e internazionale, promuovendo l’eccellenza del Made in Italy. Il piano prevede di raggiungere 30 paesi e ricavi cumulati pari a 50 milioni arco piano.

J. Jardin è una holding partecipata dai founders AM srl (di M. Di Amato e D. Provenziani), M. Ferlisi e R. nonché da VIVE srl (di Maria Vittoria Paolillo, founders di MVP Wardrobe e Fidim, Holding della Famiglia Rovati) e da investitori privati e istituzionali, tra cui Maire Investments (l’investment company del Family Office della Famiglia Di Amato), Annabel Holding (Family Office di Nicola Bulgari), CDP Venture Capital tramite il Fondo Rilancio Startup.