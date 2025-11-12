PM&Partners acquista una partecipazione di maggioranza di BIA S.p.A: gli studi coinvolti

Stefano Bucci, Andrea Di Rosa, Marco Moretti, Augusto Santoro

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito PM&Partners S.G.R., società di gestione del Fondo PM&Partners III, in relazione ad un’operazione di investimento finalizzata all’acquisizione da parte del Fondo di una partecipazione di maggioranza di BIA S.p.A., attiva nel settore della produzione e del commercio di cous cous.

L’investimento verrà effettuato in partnership con Armònia SGR. Inoltre, BF Agro Industriale S.r.l. e Investimenti Industriali S.r.l. manterranno una quota di minoranza in BIA.

Gianni & Origoni ha assistito il Fondo in tutte le fasi dell’operazione, dallo svolgimento dell’attività di due diligence legale alla sottoscrizione della documentazione contrattuale vincolante (i.e., accordo di compravendita, accordo di coinvestimento relativo a TopCo, accordo di reinvestimento relativo a HoldCo, contratti di management e tutta la documentazione connessa alla operazione).

Per GOP ha agito un team guidato dal partner Stefano Bucci, coadiuvato dal counsel Aldo Turella e dalla senior associate Chiara Mazzuca Mari, con il supporto di un team interdisciplinare nella fase di due diligence composto dagli associates Hansol Kim, Federica Vitale, Eleonora Rainaldi, Federica Miani, Francesco Totaro, Francesco Vacca, Alessandro Pracilio, Angela Tosto, Simone Zaccaria, Giada Tombesi, Andrea Colantuoni, Marco Grantaliano. I profili legati al ricorso al finanziamento bancario sono stati seguiti dal partner Matteo Gotti e dall’associate Luca Porcu.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Armonia nella negoziazione del coinvestimento con PM&Partners, con un team composto dal counsel Andrea Di Rosa e dall’associate Francesco Carrà.

I venditori BF Agro Industriale S.r.l., OCRIM S.p.A. e Investimenti Industriali S.r.l. sono stati assistiti da Esiodo S.t.a.p.a. con il team composto dal partner Marco Moretti, dal counsel Eugenio Bissocoli e dalle associate Ilaria Rinaldo e Fausta Pasanisi, nonché da Herbert Smith Freehills Kramer con il team composto dal partner Augusto Santoro e dai senior associate Michela Merella e Cesare Saputo.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai.