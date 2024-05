Poche condanne, Csm sollevato dal giudizio sulle toghe

Che sia, come sostiene l’Anm, espressione di una volontà punitiva nei confronti della magistratura, oppure , come sostenuto dal Governo, una maniera per sterilizzare l’influenza delle correnti sul sistema di autogoverno della magistratura, certo il disegno di legge di riforma costituzionale è destinato a ridisegnarne nel profondo uno dei cardini il potere disciplinare. Dove il sottotesto del provvedimento è costituito da una profonda sfiducia della maggioranza nei confronti del meccanismo e delle...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi