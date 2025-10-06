Poco tempo concesso per il contraddittorio: sostituito l’esperto

Nei percorsi di composizione negoziata della crisi, l’esperto indipendente è il facilitatore che agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati. Il suo compito è fluidificare la ricerca e il raggiungimento della soluzione più adatta al superamento della crisi, oltre che per la salvaguardia della continuità aziendale.

La funzione di garanzia e di indirizzo, finanche di equidistanza tra la posizione del debitore e dei creditori che l’esperto ricopre nella trattativa...