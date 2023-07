Poggi & Associati con IMA nell'acquisizione del 70% del capitale di MESPIC

Emanuele Gnugnoli, Renato Capanna e Pier Federico Orciari









I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, thè e caffè, ha perfezionato l'operazione che ha portato all'acquisizione del 70% del capitale della società MESPIC S.r.l. MESPIC, con sede a Faenza (RA), progetta, produce e commercializza impianti completi per il fine linea, rappresentando un punto di riferimento unico per tutte le esigenze di imballaggio e confezionamento secondario. L'acquisizione va ad integrare il portafoglio di soluzioni di fine linea di IMA.



Nell'operazione Poggi & Associati ha assistito IMA con un team coordinato dal partner Emanuele Gnugnoli (nella foto a sinistra) e dall'avvocato Massimo Castiglioni, coadiuvati per gli aspetti legali dall'avvocato Marella Lavarone e, per gli aspetti fiscali, dal partner Pasquale Murgo e da Luca Fantinel.



Il venditore, holding facente capo all'imprenditore Fabio Garavini, è stato assistito, per gli aspetti fiscali, dal dott. Maurizio Morganti, name partner dello Studio Morganti Dottori Commercialisti, e per gli aspetti finanziari e legali, dallo studio Bacciardi Partners, con un team coordinato dal partner Lorenzo Bacciardi e composto, per gli aspetti legali, dal partner Pier Federico Orciari (nella foto a destra), coadiuvato da Irene Cappelli e, per gli aspetti finanziari, dal partner Renato Capanna (nella foto al centro), coadiuvato da Manuela Santini.