Polygon SpA nomina nuovo OdV. Francesco Cipullo presidente

Polygon S.p.A, azienda leader nei servizi integrati di ingegneria clinica per ospedali in Italia e Spagna, ha nominato il nuovo Organismo di Vigilanza, individuando come presidente Francesco Cipullo, Chief Executive Officer di Omniapart, società specializzata in consulenza manageriale, progettazione ed ottimizzazione dei flussi di lavoro, e già presidente di numerosi altri OdV.

Il C.d.A. ha inoltre nominato gli avvocati Professor Oliviero Mazza e Giannicola Galotto componenti del medesimo Organismo.