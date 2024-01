Poppi (Morri Rossetti) conclude l’incarico giudiziario in

Massililiano Poppi

È giunto a termine il controllo giudiziario su Battistolli Servizi Integrati S.r.l. (BSI) disposto alla fine dello scorso mese di ottobre dal Tribunale di Milano e per il quale è stato nominato Amministratore Giudiziario il Dott. Massimiliano Poppi, Partner dello studio Morri Rossetti.Secondo l’incarico conferito, il Dott. Poppi si è occupato di controllare il rispetto delle norme e delle condizioni dei lavoratori, adottando le misure più adeguate al caso specifico. L’intervento della Procura aveva in particolare come oggetto i livelli retributivi dei lavoratori.

In poco più di due mesi di dialogo tra la società, i suoi consulenti e la Procedura, sotto il costante controllo dell’Autorità Giudiziaria, BSI ha definito incrementi retributivi per oltre il 30% nell’arco del prossimo triennio in favore non solo degli operatori fiduciari ma anche per gli addetti alle ‘sale conta’.

L’attività della Procedura e del Dott. Poppi ha ottenuto che anche diverse altre aziende del Gruppo Battistolli, sebbene non sottoposte a controllo giudiziario, si adeguassero a BSI riconoscendo analoghi incrementi retributivi in favore degli operatori fiduciari.

Nello svolgimento dell’incarico, il Dott. Massimiliano Poppi è stato coadiuvato da tutto il suo Team Restructuring e si è avvalso internamente del Team di Diritto Penale dell’Economia e dell’Impresa, che ha curato l’esame degli aspetti connessi alla normativa 231.

Battistolli Servizi Integrati opera nel settore dei servizi fiduciari occupando circa 1.200 lavoratori tra nord, centro e sud Italia e fa parte del Gruppo Battistolli, rilevante player in Italia in particolare nell’ambito della sicurezza e del trasporto valori.