Poste senza colpa per aver pagato un bonifico domiciliato a falso percettore

Le Poste non possono essere condannate al risarcimento per aver pagato un bonifico domiciliato a una persona che - nonostante si fosse identificata - non risultava essere l’effettivo beneficiario del credito. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 209/2024 . Entrando nel merito le Poste, tra i servizi offerti alla clientela, avevano quello di dare esecuzione ai cosiddetti “bonifici domiciliati” in favore di soggetti sprovvisti di conto corrente bancario o dei quali fossero ignote le relative...

