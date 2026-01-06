PPT, prorogato il doppio binario di deposito per intercettazioni e impugnazioni cautelari
Il Dm Giustizia 206/2025 proroga al 30 giugno 2026, per i magistrati, il deposito di atti in materia di intercettazioni telefoniche anche in modalità non telematica e fino al 31 marzo 2026 anche per gli avvocati il deposito delle impugnazioni in materia cautelare e di sequestro probatorio anche con canale cartaceo e via Pec
Puntuale, come ogni fine anno, mentre fervono i preparativi per il cenone di capodanno, gli avvocati sono costretti ad aspettare finanche il 31 dicembre il nuovo Dm Giustizia sul deposito “telematico” degli atti del procedimento penale, a scandire le varie tappe in vista del traguardo della completa digitalizzazione del processo. E così, proprio mentre si consuma l’ultimo aperitivo annuale, tra un brindisi augurale e con un occhio fisso al telefonino, irrompe il Dm Giustizia 30 dicembre 2025, n. ...