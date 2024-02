Pratica forense al Tar Lazio: al via le domande

Al via le domande per i tirocini di formazione teorico-pratica presso il Tar Lazio. Il bando, pubblicato in questi giorni sul sito della giustizia amministrativa, prevede una selezione di 50 laureati per lo svolgimento di un tirocinio di 18 mesi presso la sede di Roma del tribunale amministrativo regionale laziale. Le domande vanno inviate per via telematica entro il 9 febbraio prossimo.

Requisiti...