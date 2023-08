Preliminare, se muore il promittente tutti gli eredi devono firmare il definitivo di Angelo Busani

Il documento in questione era stato stipulato dal de cuius nel 2001









Se muore il promittente venditore di un contratto preliminare di compravendita, tutti i suoi eredi devono concorrere alla stipula del contratto definitivo e quindi non è sufficiente, per procurare al compratore l'acquisto dell'immobile promesso in vendita, che il definitivo sia stipulato solo da alcuno degli eredi.

È quanto deciso dalla Cassazione nell'ordinanza 25396 del 29 agosto 2023, la quale ha annullato la sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Roma (4993/2016), che, a sua volta...