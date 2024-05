Tributi - Irpef - Irpeg - Rimborso - Eccedenze - Prescrizione - Dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 - Chiarimenti - Obbligo di non far valere la prescrizione a carico dell’Amministrazione finanziaria - Violazione rilevabile anche d’ufficio

L’art. 2 co. 58 legge 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino...