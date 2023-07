Prestito all'ex coniuge, se non rientra negli impegni economici dati dal menage familiare va restituito di Michela Guerrini

La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 11664 emessa in data 4 maggio scorso dalla Seconda Sezione interviene decidendo con chiarezza la difficile sorte di alcuni prestiti avvenuti fra coniugi, stabilendo quando il prestito debba essere restituito.



Criteri per la restituzione

I criteri utilizzati dalla Suprema Corte con l'ordinanza in commento sono dirimenti:

- chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui...