Presupposti per la revocabilità della donazione per ingratitudine

Donazione - Revoca della donazione per ingratitudine - Rapporto tra coniugi - Ingiuria grave - Comportamento del donatario - Art. 801 c.c.

In tema di revocabilità di una donazione per ingratitudine, nel rapporto tra coniugi, l’ingiuria grave richiesta ex art. 801 c.c., si realizza quando il donatario assuma un comportamento non riconoscente nei confronti del donante, rendendolo palese anche a terzi e mostri un durevole sentimento di disistima nei suoi confronti. Pertanto, in presenza di tali...