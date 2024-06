Pretesa consolidata se non c’è il ricorso contro l’atto tipizzato

In caso di ricorso proposto contro un atto facoltativamente impugnabile (nella specie, la fattura per il pagamento della tariffa rifiuti), è necessario che, avverso il successivo atto tipizzato (l’atto di accertamento), il contribuente proponga ricorso. Tanto, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria. La conferma è contenuta nell’ordinanza n. 17300/2024 della Cassazione, depositata lunedì 24 giugno.

Il caso riguardava, per l’appunto, l’impugnazione di una fattura commerciale, contenente...