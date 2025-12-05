Prevenzione patrimoniale, la restituzione degli atti all’autorità proponente non è “attività pregiudicante”
Per la Consulta sono infondate le censure sulla mancata previsione di un’ipotesi di incompatibilità o di ricusazione del giudice che dispone la restituzione degli atti all’autorità proponente per carenze probatorie
Non sono fondate le censure concernenti la mancata previsione di un’ipotesi di incompatibilità o di ricusazione del giudice della prevenzione che disponga la restituzione degli atti all’autorità proponente per carenze probatorie. Così la Corte costituzionale, con la sentenza numero 182 depositata oggi, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all’articolo 36, comma 1, lettera g), del...