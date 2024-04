Principio di autoresponsabilità – Esame d’ufficio del giudice per l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso

Responsabilità civile ex art. 2051 c.c. - Evento dannoso - Colpa del danneggiato - Incidenza causale - Valutazione del giudice

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell’incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall’art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l’adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); ...