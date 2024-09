Privacy, la corretta qualificazione giuridica del rapporto con i professionisti per prevenire sanzioni e responsabilità La corretta qualificazione mette il titolare al riparo dell’ingiustificata nomina a Responsabile di consulenti, fornitori e professionisti per situazioni che invece avrebbero dovuto essere qualificate come titolarità autonoma, prevenendo conseguenze giuridiche anche rilevanti