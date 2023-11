Privacy Enhancing Technologies: tecnologie per potenziare la sicurezza dei dati e per cogliere nuove opportunità di business di Ida Palombella, Pietro Boccaccini (*)

La rivoluzione digitale, che ha avuto una forte accelerazione negli ultimi anni, e lo sviluppo sempre più diffuso di sistemi tecnologici innovativi, tra cui l’intelligenza artificiale, hanno portato con loro nuove sfide in ambito privacy e data protection, legate soprattutto all’emersione di maggiori rischi per la protezione dei dati.



Tali rischi – tra cui perdita di riservatezza, furti di identità, danni all’immagine e molti altri – devono essere gestiti tramite l’adozione di misure di sicurezza che, in considerazione delle minacce sempre nuove per i dati delle persone, risultino in concreto idonee.



In questo contesto, assumono rilevanza le Privacy Enhancing Technologies (PETs), ossia strumenti che possono essere utilizzati innanzitutto per potenziare la sicurezza dei dati. Queste tecnologie possono consistere in soluzioni per incorporare nei sistemi e nei processi aziendali i principi cardine previsti dal GDPR, tra cui la privacy by design e by default.



Le PETs, inoltre, possono offrire opportunità di sviluppo del business, aprendo la porta a usi nuovi o diversi dei dati (anche di quelli appartenenti a categorie particolari, come quelli relativi alla salute), per favorirne la circolazione e la valorizzazione.



Alcuni settori nei quali queste tecnologie possono risultare di particolare interesse – per garantire maggiore sicurezza, migliorare l’efficienza dei processi, ridurre i costi, guadagnare vantaggi competitivi – sono sanità, finanza, pubblico, ricerca, ecc. Le PETs risultano utili, in generale, all’interno di tutti gli ambienti di lavoro, per conciliare alcune attività e esigenze aziendali (e.g. uso di software che possono comportare un controllo, whistleblowing, ecc.) con la tutela della sfera personale dei dipendenti.

(*) A cura di Ida Palombella – Partner Deloitte Legal e Pietro Boccaccini – Managing Assocciate Deloitte Legal