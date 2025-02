Proactiva e FVF advisor nell’acquisizione di un Berby Ruote da parte di RU.IN.CAR

Walter Pugliese, Alfredo Frangini

RU.IN.CAR, azienda con oltre cinquant’anni di storia, specializzata nella produzione di ruote per tutti i settori industriali, ha acquisito Derby ruote S.r.l, società qualificata nella vendita e distribuzione di ruote di alta gamma.

Questa operazione segna un passo strategico per RU.IN.CAR, che amplia il proprio portafoglio prodotti con soluzioni di alta gamma, rafforzando così la propria presenza sul mercato e creando nuove sinergie produttive. Per Derby Ruote, l’acquisizione rappresenta un momento cruciale nell’ambito del passaggio generazionale, assicurando continuità aziendale e un rinnovato impulso verso l’innovazione.

Gli aspetti finanziari e legali dell’operazione sono stati curati da Proactiva Strategy M&A, in persona del Partner Walter Pugliese, in qualità di financial advisor, e dallo studio legale FVF Associati, in persona del Partner Alfredo Frangini, in qualità di legal advisor.