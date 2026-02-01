Processo penale telematico a due vie per uffici e legali
Nel decreto ministeriale di dicembre ultime deroghe all’uso del canale online. Fissati regimi differenti per gli utenti interni e per quelli esterni
Il regolamento di fine dicembre del ministero della Giustizia sul processo penale telematico (decreto ministeriale 206 del 30 dicembre 2025) ha ufficializzato le ultime deroghe all’utilizzo esclusivo di questo canale, che diventerà obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2027.
Le regole
Grazie al nuovo intervento, fino al 31 marzo, è ammessa la possibilità, sia...