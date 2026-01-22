Rassegne di Giurisprudenza

Profitto confiscabile, anche nella forma per equivalente, nell’ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

a cura della Redazione Diritto

Reati tributari - Reato di sottrazione fraudolenta - Profitto del reato - Confisca per equivalente - Vendita simulata o atti fraudolenti

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D.Lgs.n.74/2000 non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto ma nella somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita tramite un atto di...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza