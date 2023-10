Pronti i carichi esigibili per ogni magistrato e ufficio giudiziario di Giovanni Negri









Pronti i carichi esigibili per i magistrati. Il limite minimo e massimo di pronunce che può essere richiesto al singolo magistrato o all’ufficio giudiziario dai capi dei medesimi uffici nella redazione dei programmi di gestione. Il testo della delibera, lungamente preparata dall’ufficio statistico del Csm, è ora all’esame del plenum e prevede, per esempio, nel settore civile e nel contenzioso ordinario un numero di sentenze annuo compreso tra un minimo di 85 e un massimo di 150; per le esecuzioni...