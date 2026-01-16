Pubblicato il bando per il corso avvocati cassazionisti 2026
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del Consiglio Nazionale Forense per il corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale dei cassazionisti. Domande entro il 18 febbraio
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio scorso il bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, indetto dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 247/2012. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 18 febbraio 2026.
Il corso propedeutico per l’albo speciale dei cassazionisti
Il bando disciplina l’edizione 2026 del corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni...