PwC con Plastificazione Bastianello nell’acquisizione di MaGiCut

Davide Frau

Lo studio PwC TLS ha affiancato per la parte legale la società Plastificazione Bastianello nell’acquisto della società Ma.Gi.Cut, società specializzata da oltre trent’anni nella lavorazione di materie plastiche. L’operazione, conclusa lo scorso martedì 10 gennaio, vede Plastificazione Bastianello ampliare ulteriormente i propri orizzonti di mercato della realizzazione di espositori di plexiglass-metallo, semilavorati per insegne, display e supporti in plastica.

Plastificazione Bastianello si è avvalsa per tutti gli aspetti legali e contrattuali dello studio PwC TLS con gli avvocati Matteo Marciano e Riccardo Perlasca, coordinati dall’avvocato Davide Frau (nella foto).

L’avvocato Vincenzo Sciortino del Foro di Treviso ha assistito i soci venditori.

I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal dott. Claudio Bighetti e dalla dott.ssa Sara Vesco dello studio Omnia Solution; il notaio Ernesto Marciano, dello studio Marciano Chiaruttini Gasparotti, ha invece curato gli aspetti notarili.